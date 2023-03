Diana Biondi è stata trovata morta, si è lanciata nel vuoto: suicidio legato forse all’università

Diana Biondi. Ieri nel tardo pomeriggio è stato trovato il cadavere di una donna a Somma Vesuviana, in località Santa Maria a Castello.

Diana Biondi, trovata morta

A chiamare i carabinieri sono stati alcuni passanti, il corpo purtroppo è quello di Diana Biondi, la ragazza di 27 anni della quale i genitori avevano denunciato la scomparsa da diversi giorni. Secondo le prime indagini si sarebbe lanciata nel vuoto morendo sul colpo.

Il padre aveva detto ai militari di non aver più notizie della figlia, studentessa universitaria, da quando è uscita di casa qualche mattina fa per andare in biblioteca. Numerosi erano stati gli appelli postati da amici e parenti sui social per ritrovarla. La ragazza era iscritta a Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli.

I messaggi di cordoglio

“Mi stringo attorno alla Comunità di Somma vesuviana e al suo Sindaco Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana, per la terribile tragedia che ha colpito il paese quest’oggi. 3 giorni fa, una giovane ragazza, Diana, 27 anni, studentessa alla Federico II di Napoli al dipartimento di Lettere Moderne, è scomparsa dopo essersi recata in Università. Oggi è stata trovata morta dopo essersi gettata da un burrone“, lo ha detto Ciro Guadagno – Consigliere Comunale Comune di Brusciano.

“Voglio fare un appello a tutti i giovani come me e a chi già in passato ha gettato via la propria vita per paura di deludere chi ci sta intorno. Nessuno parla mai di loro, nessuno pensa mai a chi non ce la fa più, a chi si porta quell’esame dietro per anni e non perché non studia, ma perché qualcuno ha deciso che quella domanda sulla nota di uno dei tre libri da 500 pagine a cui non ha saputo rispondere, vale la bocciatura. Ogni giorno sentiamo notizie riguardanti studenti che si laureano in tempo record, di ragazzi che frequentano due facoltà, e chi più ne ha più ne metta. Invece voglio ricordare quelle persone che hanno preferito rinunciare, che sono state soffocate dall’ansia, che sono arrivate a preferire la morte piuttosto che a dover dire di non riuscire ad affrontare l’università italiana, proprio come Diana. Riposa in pace anima bella, e dai tanta forza ai tuoi genitori in questo momento inconsolabili, ti affido alle braccia del Signore Risorto“, ha concluso.