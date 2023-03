Spettacolo a Napoli, risplende la Fontana del Gigante: torna a zampillare e illuminarsi

Torna a splendere la Fontana del Gigante a Napoli, situata sul lungomare: da ieri risulta nuovamente in funzione sia per la riattivazione del corso d’acqua che per l’illuminazione. Si tratta di un intervento che ha visto la collaborazione tra il Comune di Napoli e l’ABC Napoli.

Risplende la Fontana del Gigante a Napoli

E’ sicuramente una delle più belle fontane della città, che gode di una posizione privilegiata, affacciandosi sul mare di Napoli e sull’imponente Vesuvio. Adesso è tornata ad illuminarsi e zampillare regalando uno spettacolo ancor più suggestivo ai passanti e ai turisti.

“Grazie ad ABC torna a zampillare l’acqua anche dalla Fontana del Gigante. L’opera Seicentesca, realizzata dagli scultori Pietro Bernini e Michelangelo Naccherino, dopo il restauro delle opere marmoree a cura del Comune di Napoli ed il rifacimento dell’impianto idraulico e illumino-tecnico realizzato da ABC, ritorna al suo antico splendore” – comunica ABC Napoli diffondendo sui social alcuni scatti della Fontana restaurata.

“Un nuovo impianto di trattamento dell’acqua, necessario a preservare i pregiati marmi della fontana, un moderno sistema di pompaggio con tre blocchi motore e un più sostenibile impianto d’illuminazione che fa risaltare la bellezza del complesso marmoreo, sono il frutto del lavoro delle maestranze di ABC alle quali va un particolare ringraziamento per l’impegno e la professionalità. Ringraziamento che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto esprimere personalmente in questa occasione”.

Un altro gioiello partenopeo restituito alla cittadinanza e ai tanti visitatori che continuano ad affollare la nostra città. Un intervento che segue di poco quello del Belvedere di San Martino, al Vomero, che è tornato a regalare viste mozzafiato dopo un intervento di recupero e pulizia.