Da Miss Italia a Il Commissario Ricciardi: chi è l’attrice napoletana che incanta in TV

Fiorenza D’Antonio è la nuova protagonista de Il Commissario Ricciardi 2: l’attrice e modella napoletana interpreta Bianca Borgati di Roccaspina, affiancando Lino Guanciale nella seconda stagione della serie partenopea che continua a riscuotere grande successo.

Fiorenza D’Antonio nel cast de Il Commissario Ricciardi: è Bianca

Nata a Napoli nel 1992, laureata in Fashion Design, è arrivata al secondo posto durante l’edizione di Miss Italia del 2018. La sua passione per la recitazione l’ha accompagnata fin da piccola, spingendola verso gli studi in cinematografia. Tra le sue collaborazioni quella con il regista Paolo Sorrentino: è lei che interpreta Gigliola in E’ stata la mano di Dio.

Ne Il Commissario Ricciardi dà vita al dramma di Bianca, moglie del Conte Palmieri, un uomo indebitato e legato al gioco d’azzardo. Un amore che sembra ormai finito, tanto da spingere il cuore della bella contessa verso il misterioso commissario.

In un’intervista rilasciata a Super Guida TV, Fiorenza D’Antonio ha spiegato: “La mia passione per la recitazione è nata fin dalle recite delle elementari. Ho iniziato a fare un po’ l’attrice da bambina ma dopo tanti anni è sempre rimasta dentro questa voglia. Ho lavorato a Milano come direttrice artistica, ho fatto un po’ di televisione e poi a Roma finalmente mi sono iscritta a una scuola di recitazione”.

Uno dei suoi sogni era proprio quello di entrare a far parte del cast de Il Commissario Ricciardi: “Guardai la prima stagione e dissi ‘voglio fare questa serie’. Ed eccomi qui. Mi è sembrato veramente un dono dal cielo. E’ tutto guadagnato, qui nessuno ti regala niente, però quando ho saputo del provino sono impazzita. Mi sono preparata assiduamente”.

“Ho amato la prima stagione, leggo i romanzi di Maurizio De Giovanni da 10 anni. Venne al mio liceo per una lezione di scrittura e da lì mi sono innamorata del giallo, della sua scrittura. Pensare che adesso sto dando vita a qualcosa che è nato nella sua testa mi emoziona tantissimo”.