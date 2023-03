Stasera in TV Mare Fuori, l’addio alla direttrice e il ritorno di Filippo: le anticipazioni

Andrà in onda questa sera su Rai 2 la quarta puntata di Mare Fuori 3 (già disponibile su Rai Play) che stando alle anticipazioni non sarà priva di colpi di scena.

Quarta puntata di Mare Fuori 3: le anticipazioni

Saranno trasmessi due episodi, il settimo e l’ottavo, intitolati rispettivamente Per nascere bisogna morire e Un giorno tutto finisce. Il primo riprende la morte di Viola che crea scompiglio all’interno del carcere e fa emergere la vera natura di Sofia: non è un’educatrice ma un agente sotto copertura giunta all’IPM per una valutazione.

Sarà poi lei a prendere il posto di Paola come nuova direttrice. Intanto la gelosia di Pino nei confronti di Diego rischia di far vacillare il suo rapporto con Kubra. Filippo e Naditza vengono rapiti da due delinquenti. La custodia di Futura passa a Wanda proprio nel momento in cui sembra farsi strada una tregua tra Di Salvo e Ricci, a patto che Edoardo muoia. Intanto Carmine confessa a Rosa che non è stato lui ad uccidere suo fratello ma Filippo.

Nella puntata seguente Pino viene messo in isolamento dopo aver aggredito Diego, Filippo e Naditza riescono a scappare ma la fuga si conclude con un litigio: lui le mostra della droga che ha sottratto ai malviventi ed è intenzionato a venderla, lei lo invita a ritornare in IPM perché ha capito che quello stile di vita lo sta trasformando in criminale.

Paola è pronta per trasferirsi ad Ancona per il suo nuovo incarico e il comandante Massimo pur di non perderla è disposto a seguirla. Intanto Massimo, portando Mimmo sulla spiaggia dove si è consumato l’assassinio di Gaetano scopre che è lui il colpevole.

Edoardo ottiene il permesso per il suo matrimonio e sposa Carmela, ma prima incontra Teresa e continua a pensarla per tutta la cerimonia. Don Salvatore regala l’anello della sua defunta moglie allo sposo e gli dà un incarico per il giorno dopo che si rivelerà una trappola. Paola saluta i colleghi e i suoi ragazzi che le regalano un bastone nuovo. Naditza lascia Filippo e scappa, così lui chiama il comandante e torna all’IPM per finire di scontare la pena che gli resta ed essere finalmente libero.