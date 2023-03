Baia, scoperta stanza romana con vista sul mare e sul lago Fusaro: 10 metri di marmi e lusso

Baia scoperta stanza. Una nuova scoperta alle Terme di Baia: una stanza larga 10 metri con apparato decorativo di lusso. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione su Facebook.

Baia scoperta stanza alle Terme romane

“Spettacolo! È stata fatta una nuova scoperta alle Terme di Baia. Una stanza monumentale, larga 10 metri, con decorazione lussuosa in marmo“, ha detto.

“È tornata alla luce grazie ai lavori di pulizia e taglio della vegetazione. Con veduta sia su Baia che sul lago Fusaro. Bacoli si dimostra sempre più terra di continui ritrovamenti d’epoca romana. Un patrimonio archeologico d’immenso valore, che mettiamo a disposizione dei turisti di tutti il mondo. La nuova stanza, nel Palazzo Imperiale, che affaccia sul Parco Archeologico Sommerso, è posta sulla terrazza più alta della Villa dell’Ambulatio“, continua.

“Tracce della decorazione in marmo si intravedono nei pavimenti e sulle pareti. Ed un corridoio di servizio corre dietro ai vani, funzionale alla servitù nelle occasioni di ricevimento. Siamo di fronte ad un contesto sicuramente prestigioso, al vertice delle numerose terrazze che formano il complesso. C’è ancora tanto da scavare, nei vani voltati immediatamente sottostanti, ancora del tutto interrati. Un lavoro enorme che sta compiendo il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Ringrazio il direttore Fabio Pagano, per quanto sta facendo per valorizzare questo patrimonio enorme. Un indagine davvero emozionante. Insieme, facciamo risplendere la nostra terra. Un passo alla volta“, conclude.