La Rai di Napoli compie 60 anni, tanti eventi e nuovi programmi: nasce Rai Radio Live Napoli

Rai Napoli, 60 anni. Il Centro di produzione Rai di Napoli compie 60 anni. Fu inaugurato il 7 marzo 1963.

Rai Napoli, 60 anni: le iniziative

“Per il futuro siamo pronti alle nuove sfide. Siamo un Centro che ha saputo cambiare nel tempo e adeguarsi a quelle che sono le nuove tecnologie e i nuovi programmi, e lo faremo anche in futuro“. Lo ha detto il direttore del Centro di produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati in occasione della conferenza stampa per celebrare l’anniversario.

Roberto Sergio, direttore di Rai Radio, ha presentato le iniziative. Venerdì 17 marzo alle 21 è in programma il concerto di “No Name Radio” con tanti giovanissimi cantanti napoletani guidati da Clementino. Tutto verrà trasmesso in diretta sulla radio e in streaming su RaiPlay. Una seconda novità sarà “Rai Radio Live Napoli“, dedicata alla musica e alla cultura campana e testimonial saranno Renzo Arbore e Marisa Laurito. Rai Italia presenta invece “Ischitiamo”, tutti i giorni dal 17 al 21 aprile, per raccontare ogni comune dell’isola e le sue bellezze.

Rai Documentari realizzerà su Napoli e sulla Campania 3 doc., con omaggi a Totò e a Benedetto Croce nel suo rapporto con la città, e poi l’iniziativa “Quattro giorni per la libertà” sulle Quattro Giornate di Napoli. Nel Centro di produzione Rai Napoli verrà inoltre realizzata anche l’ultima puntata della stagione di ‘Domenica In’.

E poi una serata dedicata ai programmi realizzati a Napoli: da ” Senza rete” all’Eurovision Song Contest ( 1965), tutti gli sceneggiati e la tv dei “Ragazzi di padre Tobia”, e ancora ” Furore”, ” Convenscion”, “Ti Lascio una Canzone” e i più recenti, “Made in Sud”, “Una Storia da Cantare” “Stasera Tutto è Possibile”, “Bar Stella”. E poi le serie poliziesche ” La Squadra” e ” La Nuova Squadra”, la fiction dei record ” Un posto al sole”.