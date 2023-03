A condannare i violenti scontri tra tifosi, avvenuti a Napoli poco prima della partita con l’Eintracht, è stato anche Nino D’Angelo prendendo le difese del suo popolo e condannando il comportamento della controparte tedesca.

Scontri tra tifosi a Napoli prima della partita con l’Eintracht: parla Nino D’Angelo

“Questi sono venuti in Italia a rompere il ca**o e ora sono loro che devono pagare tutti i danni. Non ci bastano le scuse della Germania. Da tifoso dico che quello che è avvenuto non ci azzecca niente con il calcio. Che sono venuti a fare i tifosi dell’Eintracht Francoforte se sapevano di non poter entrare allo stadio? Noi napoletani che c’entriamo? Loro vengono a casa mia a scassare la mia città e io devo pagare? E’ normale che i napoletani abbiano reagito” – ha dichiarato il cantante in un’intervista rilasciata all’Adnkronos.

“Se lo avessimo fatto noi a Francoforte saremmo finiti su tutte le prime pagine dei giornali del mondo. Hanno voluto fare i padroni in casa nostra, è inaccettabile ed è un precedente molto pericoloso perché da ora in poi bisognerà stare attenti a tutte le partite. Una volta erano solo parolacce e striscioni, ora siamo arrivati alla distruzione di una città” – ha concluso.

La conta dei danni pesa soprattutto sui commercianti delle strade del centro di Napoli che si sono ritrovati a fare i conti con la furia del branco. Il sindaco Gaetano Manfredi ha invocato misure più forti a livello nazionale in occasione di simili eventi: “Abbiamo vissuto a Napoli un evento che fa emergere un problema che deve essere risolto a un livello più alto”.

“C’è stata una strategia militare. E’ un problema che va risolto a livello di Stato. A Napoli siamo state vittime di questa cosa e lo vogliamo evidenziare altrimenti parte di nuovo il racconto che a Napoli ci sono i violenti, si fanno gli incidenti, le solite storie che sentiamo da 30 anni”.