Napoli ostaggio dei tifosi tedeschi, assaltano tutto: passanti costretti a nascondersi nei negozi

Tifosi Eintracht a Napoli. “Quello che sta avvenendo a Napoli è inaccettabile. Una città ostaggio di un gruppo di pseudo tifosi tedeschi“, è la denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Tifosi Eintracht a Napoli: assaltano tutto

Attimi di tensione in via Filangieri quando un gruppo di ultras dell’Eintracht Francoforte ha provato ad assaltare tutto ciò che avevano sul proprio percorso. Passanti e proprietari di negozi costretti a nascondersi. Immediato è stato l’intervento della Polizia per contenere gli atti vandalici. “Napoli ostaggio di un manipolo di cialtroni tedeschi. Inaccettabile“, continua Borrelli.

Un gruppo di sostenitori dell’Eintracht Francoforte ha lanciato delle bottiglie di vetro contro la porta di un bar a Napoli. L’episodio è accaduto ieri sera a Piazza Bellini: l’attività era chiusa e dunque nessun danno è stato riportato da persone.

Sul posto era presente una pattuglia dell’Esercito, nella propria postazione fissa di Piazza Bellini. Sono stati i militari a chiamare i carabinieri.

Ieri sono stati identificati in totale 400 tedeschi arrivati a Napoli, ma non si esclude che possano essere di più. Oggi potrebbero arrivare altri sostenitori dalla Germania. Molti di loro, infatti, non avendo potuto acquistare il biglietto per assistere alla gara tra Calcio Napoli ed Eintracht Francoforte, se ne vanno in giro per la città e creare disordini.

Il settore ospiti dello stadio Maradona infatti resterà chiuso in occasione della partita Napoli – Eintracht Francoforte. Il prefetto di Napoli ha deciso di vietare la vendita ai residenti nella città di Francoforte, una misura che però potrebbe non rivelarsi sufficiente perché tifosi dell’Eintracht risiedono anche in città diverse della Germania.