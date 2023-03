Tifosi dell’Eintracht lanciano bottiglie in centro a Napoli. Già identificati 400 tedeschi

Un gruppo di tifosi dell’Eintracht Francoforte ha lanciato delle bottiglie di vetro contro la porta di un bar a Napoli. L’episodio è accaduto ieri sera a Piazza Bellini: l’attività era chiusa e dunque nessun danno è stato riportato da persone, tuttavia bisogna essere di come un’azione del genere possa essere pericolosa per l’incolumità delle persone.

Sul posto era presente una pattuglia dell’Esercito, nella propria postazione fissa di Piazza Bellini. Sono stati i militari a chiamare i carabinieri. Da notare come in un punto nevralgico della città, cuore della movida partenopea, non ci fossero forze dell’ordine il giorno precedente una partita giudicata ad alto rischio per scontri tra tifosi, tale da imporre il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte e la chiusura del settore ospiti del Maradona.

Centinaia di tifosi tedeschi arrivati a Napoli nonostante i divieti della Prefettura

Ieri sono stati identificati in totale 400 tedeschi arrivati a Napoli, ma non si esclude che possano essere di più. Oggi potrebbero arrivare altri sostenitori dalla Germania. Molti di loro, non avendo potuto acquistare il biglietto per assistere alla gara tra Calcio Napoli ed Eintracht Francoforte, potrebbero comunque andare in giro per la città e creare disordini, o essere oggetto di quelle azioni di “vendetta” temute dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli.

Il supporto dei tifosi dell’Atalanta

Le Autorità hanno allertato circa 800 uomini per arginare eventuali scontri tra napoletani e francofortesi, i quali potrebbero essere coadiuvati dai “gemelli” bergamaschi tifosi dell’Atalanta come accaduto già in Germania all’andata. Un incrocio di rivalità che preoccupa e potrebbe significare diverse centinaia di “antagonisti” in giro per le strade a Napoli. A farne le spese potrebbero essere le persone comuni e pacifiche, come spesso accade in tali casi: sia partenopei che vorrebbero vivere la propria città in tranquillità, sia i tedeschi che vorrebbero approfittare dell’evento sportivo per ammirare le nostre bellezze.