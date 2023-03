Lampade led da soffitto: quali sono le migliori da installare in ufficio

La scelta dei dispositivi di illuminazione da utilizzare in ufficio è di fondamentale importanza, anche quando si parla di lampada led. In un contesto professionale di questo tipo, infatti, è normale che gli occhi tendano ad affaticarsi in maniera significativa, visto che devono rimanere fissi sui monitor dei pc per lungo tempo o comunque devono osservare con la massima attenzione una ricca mole di documenti di carta. Ecco, quindi, che con l’aiuto di una illuminazione adeguata si può essere certi del fatto che la vista non vada incontro a uno stress eccessivo, condizione che sul lungo periodo potrebbe affaticare gli occhi.

Perché scegliere la tecnologia led

La tecnologia led, in questa prospettiva, riveste un ruolo di primo piano, in quanto è conveniente dal punto di vista economico e al tempo stesso ecologica, coniugando doti di funzionalità ed efficienza. Ma un vantaggio significativo del led riguarda anche il fatto che non produce alcun fastidio per gli occhi. Il mercato attuale propone diverse alternative grazie a cui l’ufficio può essere illuminato in maniera efficiente, per esempio usando delle lampade da soffitto. Si pensi alle lampade led stile neon, una soluzione alternativa rispetto alla forma a neon tradizionale, con in più i benefici della tecnologia led, grazie a cui è possibile illuminare ambienti molto grandi.

I pannelli led

Anche i pannelli LED possono essere utilizzati per lo stesso motivo. Si tratta di lampade led da soffitto che possono essere usate per sale conferenze, uffici di metrature importanti o anche open space. La sobrietà estetica è una delle peculiarità più significative dei pannelli led, che sono ultra sottili e anche per questo motivo si dimostrano adatti per contesti moderni ed eleganti. Nel caso in cui si voglia puntare su qualcosa di diverso, vale la pena di affidarsi ai faretti e ai fari led, a cui si può ricorrere per l’illuminazione di luoghi di lavoro ampi con la certezza di non lasciare qualche angolo in ombra: in commercio si possono trovare fari led di tante dimensioni differenti, così da assecondare le più diverse necessità.

I faretti a binario

I faretti a binario costituiscono una proposta alternativa rispetto ai faretti led incassati tradizionali. Si tratta di prodotti che stanno riscuotendo un notevole successo in questo momento, soprattutto per merito della loro efficienza energetica elevata. Inoltre, vantano una resa estetica ottimale e sono realizzati in modo che sia possibile intervenire sia sulla loro inclinazione che sulla loro posizione. Le lampade per ufficio led da soffitto sono in ogni caso delle soluzioni eccellenti in quanto coniugano i design più tradizionali con i pregi della tecnologia led. Per esempio si può ricorrere a plafoniere da soffitto, le quali possono essere regolate con la scelta fra una luce più fredda e una luce più calda. Ancora, perché non pensare a lampade led a sospensione, da utilizzare in modo particolare in ambienti che propongono soffitti elevati?

Guida agli acquisti: le soluzioni di Lampadadiretta

Lampadadiretta è il negozio online da scegliere per acquistare le lampade led da usare in ufficio. Questa realtà vanta oltre 30 anni di esperienza nel comparto dell’illuminazione, e in questo momento è leader in Europa nel mercato dell’illuminazione online. Il suo scopo è quello di mettere a disposizione dei clienti privati e delle aziende soluzioni di illuminazione che siano non solo sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche convenienti a livello economico e in grado di garantire alti standard di qualità.

Le lampade led con sensori di movimento

Volendo trovare delle lampade led per ufficio da soffitto, le lampade e i fari led con sensori di movimento contribuiscono a garantire un significativo risparmio energetico. Questi prodotti sono pensati per accendersi in maniera automatica nel momento in cui si rileva una presenza attorno al punto nel quale le lampade sono collocate, in un determinato raggio di azione. Nel momento in cui nessuna presenza viene rilevata, poi, le lampade si spengono da sole. Come si può facilmente intuire, una soluzione di questo tipo è raccomandata fra l’altro per gli uffici e le aule scolastiche, che sono luoghi in cui non di rado vengono lasciate le luci accese, magari per dimenticanza o distrazione, anche quando le stanze sono vuote.