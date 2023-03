EAV, più corse e servizio migliore: assunti 80 tra autisti, capotreni e operai

Eav annuncia l’assunzione di 80 nuove figure professionali. L’Ente Autonomo Volturno ha infatti reso noto che già domani inserirà 20 autisti nel settore gomma, mentre entro il mese di aprile saranno inserite nel settore ferro 60 unità lavorative tra macchinisti, capotreno, operai ed operatori di stazione.

EAV, più corse e un servizio migliore: assunti 80 nuovi impiegati

“È in atto un grande sforzo – si legge nella nota stampa di Eav – per la formazione di personale specializzato ed a tal riguardo si ingraziano anche le maestranze che consentono il passaggio di competenze tra le diverse generazioni. Prosegue il confronto con le Organizzazioni Sindacali che sarà più improntato ad un clima di ascolto delle esigenze dei lavoratori in un momento storico di grande trasformazione della realtà aziendale. Nei prossimi giorni ci saranno incontri su argomenti specifici per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi aperti”.

Eav: un po’ di storia

EAV è stata fondata nel 1904 come ente che avrebbe dovuto realizzare e gestire una centrale idroelettrica sul fiume Volturno. Nel 1931 fece il suo debutto nel settore del trasporto pubblico, divenendo proprietario dell’Azienda Tranviaria del Comune di Napoli (ATCN) e assumendo quindi la gestione della rete tranviaria urbana e delle tranvie di Capodimonte oltre che della rete autobus.

Giungendo direttamente ai giorni nostri, è con l’atto di fusione del 2012 che EAV ha incorporato in sé le Aziende Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e Sepsa, diventando l’unica azienda ferroviaria della Regione Campania. Le storiche aziende, compreso l’originario Ente Autonomo Volturno fondato nel 1904, hanno perciò cessato di esistere.