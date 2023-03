Prosegue a ritmi serrati il completamento delle opere che rientrano nell’ambito di Energie per il Sarno, il progetto di Gori attraverso cui entro il 2025 si giungerà al disinquinamento del fiume Sarno. Sono stati infatti consegnati i lavori per il completamento della rete fognaria a Scafati, in modo che possano essere portati a depurazione i reflui di altri 5700 abitanti.

Energie per il Sarno: fiume pulito entro il 2025

Il programma Energie per il Sarno, frutto della sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano, si arricchisce di un altro importante tassello orientato al risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Nell’ambito dei 42 interventi che puntano a disinquinare il corso d’acqua entro il 2025, si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria nel Comune di Scafati.

Le opere, di cui Gori è soggetto attuatore, sono finanziate dalla Regione Campania per € 8.298.106,98. Esse prevedono la posa di circa 12 chilometri di nuovi collettori che saranno connessi alla rete fognaria esistente. Le aree interessate dagli interventi sono quelle al confine con Boscoreale: zona Nord, tra cui Via Poggiomarino, via Nappi, via Berardinetti, via Tricino e via Torino; zona Sud, in particolare via Bonifica, via Traversa Deposito Munizioni, via Bernini e via De Riso.

La posa dei nuovi collettori consentirà di estendere il servizio di fognatura e depurazione a circa 5700 abitanti e la nuova rete costituirà il punto di recapito di un’area PIP nel comune di Sant’Antonio Abate, in fase di progettazione, con potenzialità di circa 3.000 abitanti equivalenti.

Gli interventi, inoltre, consentiranno di eliminare lo scarico in ambiente di via Bernini e grazie ai lavori in corso a Boscoreale, in via Passanti, sarà eliminato anche lo scarico di via Marra. L’obiettivo, condiviso anche con le amministrazioni comunali, è quello di contribuire al potenziamento del servizio e al superamento dell’emergenza ambientale che affligge il fiume Sarno e i suoi affluenti. Un impegno che coinvolge anche le associazioni e i cittadini: visitando il portale energieperilsarno.it, è infatti possibile monitorare i passi in avanti compiuti, raccogliere informazioni e partecipare al cambiamento con proposte e segnalazioni.