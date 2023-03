Whirlpool di Napoli, ci sono due investitori che vogliono recuperare la fabbrica

Whirlpool di Napoli, due investitori. C’è una speranza per il recupero dell’ex fabbrica napoletana, a dirlo è ilmattino.it.

E’ il risultato dell’esito del bando del 30 gennaio scorso bandito dal commissario straordinario alla Zes Campania Giosi Romano per assegnare il complesso industriale di via Argine a Napoli. La reindustrializzazione ha come obiettivo l’occupazione dei 312 operai dell’ex fabbrica di lavatrici, che erano stati licenziati dalla multinazionale a fine 2021.

Whirlpool di Napoli, due investitori per il recupero della fabbrica

«Le manifestazioni di interesse sono per due gruppi industriali – spiega Romano – e saranno vagliate nei termini e nei modi previsti dall’avviso pubblico. La procedura è in corso e non abbiamo ancora aperto le buste. Speriamo di terminare nel tempo più rapido possibile. La presentazione di due distinte manifestazioni di interesse induce ad essere ottimisti per la risoluzione positiva della vicenda e costituisce un segno tangibile del buon lavoro di sinergia posto in essere con l’emanazione del bando ad evidenza pubblica».

Ancora sconosciuti i progetti dei due gruppi di imprenditori ma è stato stabilito che “la cessione dell’immobile possa avvenire verso soggetti che presentino Piani completi e dettagliati e che venga assicurata la tutela dell’intero bacino dando priorità di occupazione ai lavoratori ex Whirlpool alle medesime condizioni economiche e normative in essere presso la società di provenienza“.