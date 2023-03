Incidente ad Afragola, due morti. Schianto mortale in provincia di Napoli: le vittime sono Claudio De Rosa, 17 anni e Ferdinando Iaquino, 22 anni. Grave un amico che si trovava in macchina con loro.

Incidente ad Afragola, due morti

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti l’automobile sulla quale viaggiavano i due ragazzi questa notte ha sbandato e si è schiantata contro un muro. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Claudio De Rosa, morto sul colpo e Ferdinando Iaquino che invece è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è deceduto.

Muoiono Claudio De Rosa e Ferdinando Iaquino, grave un loro amico

L’altro ragazzo che si trovava in auto con loro ha 20 anni ed è stato portato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi trasferito al Cardarelli a causa di una emorragia cerebrale. Il giovane sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola della Polizia di Stato. Tanti sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social network: “Non si può accettare una notizia del genere, insieme a voi è volato in cielo un pezzo del nostro cuore”.