Napoli – E’ di circa 15 mila euro la somma raccolta dalle antiche cisterne della Napoli Sotterranea, il meraviglioso percorso nel sottosuolo partenopeo dove turisti e visitatori, un po’ come avviene per la Fontana di Trevi a Roma, sono soliti lanciare delle monete all’interno delle vasche colme d’acqua, come segno portafortuna. Da buon napoletani, i gestori del sito hanno deciso di devolvere l’intero ricavato ai più bisognosi.

Oltre 15 mila euro raccolti a Napoli Sotterranea con le monete dei turisti

Le monete, che si sono depositate e moltiplicate nel corso degli anni sul fondale delle cisterne, sono state recuperate nella mattinata di ieri, con grande stupore degli addetti che hanno fornito le prime stime sul totale. Decine di secchi sono stati riempiti di soldi ma la raccolta non è ancora terminata.

L’inventore della Napoli Sotterranea, Enzo Albertini, a Il Mattino, ha rivelato: “Dopo questo primo test possiamo già ipotizzare che lì dentro ci sono almeno 15 mila euro che verranno devoluti alla comunità di Sant’Egidio. Se le casse lo consentiranno, vorremmo aggiungere a quella somma anche una donazione di Napoli Sotterranea”.

“E’ una vecchia abitudine dei visitatori quella di lanciare una moneta che sia d’auspicio per un ritorno a Napoli. Adesso quelle monete avranno anche un valore: pensiamo di raccoglierle a cadenza fissa, ogni sei mesi, per donarle di volta in volta a un’associazione differente in modo da portare un po’ d’aiuto a chiunque ne abbia bisogno“ – ha concluso.

Da un lato la soddisfazione dei turisti provenienti da ogni parte del mondo che, estasiati dalle bellezze della città, lasciano una moneta con la speranza di poterci ritornare, dall’altro la macchina della solidarietà napoletana sempre pronta a donare un sorriso ai meno fortunati. Un motivo di gioia in più per i visitatori che, oltre alle emozioni del viaggio, torneranno a casa con un ricordo indelebile: quello di aver contribuito ad una bella causa con una piccola donazione.