Napoli tra le città più amate d’Italia, è al terzo posto su 100: batte Roma e Venezia

Napoli è nella Top 10 delle città più amate d’Italia secondo la classifica di Preply, una delle migliori piattaforme globali di apprendimento delle lingue. La città partenopea conquista il terzo posto della graduatoria che comprende le 100 città più popolose della penisola e altre località meno meno famose.

Napoli tra le città più amate d’Italia: è terza nella classifica di Preply

Preply, per fornire una panoramica utile a chi sta programmando le prossime vacanze in Italia, ha analizzato le recensioni e valutazioni su Tripadvisor per scoprire quali sono le mete più apprezzate da visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo, includendo famose località e piccole città meno conosciute.

In base alle analisi delle recensioni online tra le 10 città più apprezzate in assoluto dai visitatori c’è Napoli, una delle città che continua a raggiungere numeri record per affluenza turistica. La città partenopea si colloca al terzo posto della classifica preceduta solamente da Matera, che guida la classifica, e Olbia, che si piazza al secondo posto.

Dalla quarta posizione in poi si susseguono: Firenze, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Milano e Lecce. Il capoluogo campano ha ricevuto recensioni positive da quasi il 94% dei visitatori, rimasti affascinati in particolare dalla cultura della città: l’attrazione che ha ricevuto la più alta percentuale di recensioni positive è la Napulitanata, sala da concerto della canzone tipica napoletana.

In linea generale, dall’indagine è emerso l’apprezzamento dei turisti per il Bel Paese. Anche se alcune città hanno suscitato reazioni migliori di altre, quasi tutte quelle analizzate hanno spinto i visitatori a lasciare recensioni positive.

Tra i monumenti più visitati in Italia ci sono: la Fontana di Trevi (Roma) che ha ricevuto più di 100 mila recensioni di cui quasi 70 mila a 5 stelle; il Pantheon (Roma) con quasi 90 mila recensioni; il Duomo di Milano con 50 mila recensioni.

“Tutte le recensioni analizzate sono altamente soggettive e basate sulle preferenze personali degli autori. Non rappresentano fatti ma esperienze soggettive. Questa classifica è costruita in modo professionale, ma va presa con cautela. Amiamo tutte le città selezionate e rispettiamo le persone che vi abitano e il loro patrimonio culturale” – è la precisazione di Preply.