Napoli regina di Pasqua, è tra le mete preferite dai turisti: batte Parigi e Milano

In occasione delle vacanze di Pasqua 2023 i turisti italiani e stranieri incoronano ancora una volta Napoli che risulta essere tra le mete europee più ricercate in assoluto anche per questo prossimo ponte festivo secondo Jetcost, uno dei portali di viaggio più utilizzati dagli utenti.

Per Pasqua 2023 i turisti scelgono Napoli: è tra le mete più ricercate d’Europa

Tra le 10 destinazioni consigliate da Jetcost per trascorrere un piacevole soggiorno spicca proprio la città partenopea, al secondo posto della classifica, seconda solo a Barcellona, prima di Parigi, Berlino e Londra. Viene descritta come una “meta ideale per fare il pieno di sole e respirare l’aria del mare. E che Pasqua sarebbe senza un pranzo degno di questo nome? La cucina napoletana soddisferà ogni tua voglia“.

Stando ai dati diffusi dalla piattaforma sulle destinazioni più popolari per Pasqua, scelte dagli utenti italiani, Napoli si piazza al primo posto, seguita da Parigi e Barcellona. Dalla quarta posizione in poi, in ordine, ci sono: Palermo, Catania, Amsterdam, Roma, Madrid, Torino, Milano.

A Napoli boom di turisti anche a Pasqua 2023: è tra le città più amate

Anche il turismo estero, tuttavia, si conferma proiettato verso le mete italiane e ancora una volta a Napoli spetta un posto d’eccezione. Se sul fronte internazionale in linea generale il primato spetta a Roma, Napoli figura tra le prime scelte di tedeschi, britannici, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi.

“E’ una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per Napoli si sia mantenuto per un’altra Pasqua e che continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti per essere una delle città italiane preferite sul motore di ricerca Jetocost” – ha spiegato il direttore marketing di Jetcost, Ignazio Ciarmioli.

Proprio come lo scorso anno, dunque, nel periodo pasquale Napoli si prepara a un boom di turisti che già nel 2022 ha caratterizzato la città tra ponti primaverili, vacanze estive ma anche soggiorni invernali.