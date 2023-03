Napoli-Milan, corse straordinarie per andare a piedi allo stadio: gli orari dei treni

Previsto il tutto esaurito domenica 2 aprile allo stadio Diego Armando Maradona per il match serale che vedrà il Calcio Napoli di Luciano Spalletti affrontare il Milan di Stefano Pioli.

Per consentire il regolare deflusso degli spettatori presenti, Trenitalia ha previsto delle corse straordinarie della Linea 2. La società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, in accordo con la Regione Campania ed il Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani oltre il consueto orario di termine del servizio.

Napoli-Milan, Metro Linea 2 aperta dopo la partita

Saranno cinque le corse supplementari dalla stazione di Napoli Campi Flegrei che partiranno dalle 23,10 in poi. Quattro di queste andranno in direzione Napoli San Giovanni-Barra, mentre una in direzione Pozzuoli.

Le altre indicazioni

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà aperta solo fino alle ore 22.15.

Ancora una volta le gradinate di curve e tribune saranno colme di passione tutta azzurra, quella che Di Lorenzo e compagni hanno alimentato a suon di vittorie fin da inizio stagione. Nella prossima partita si romperà infatti il muro delle 800mila presenze allo stadio in questa stagione. Rispetto all’anno scorso, i numeri si sono triplicati, così come gli incassi. Sono già 35 i milioni incassati dalla società, che ha l’obiettivo di raggiungere un milione di paganti entro la fine del campionato.

Numeri da record per un Napoli da record. Il ‘Maradona’ si appresta a vivere ancora tante notti magiche, e non solo in Serie A. Il 18 aprile infatti lo stadio intitolato al grande Diego ospiterà i quarti di finale di ritorno di Champions League, per un’altra serata da sogno.