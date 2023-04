Il Calcio Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen a causa di un infortunio per la seconda volta in stagione. Il tecnico Luciano Spalletti dovrà rimediare alla sua assenza già domenica sera contro il Milan pescando dalla panchina azzurra il sostituto che si spera non farà rimpiangere il capocannoniere della Serie A e vero e proprio trascinatore della squadra capolista. Il precedente stagionale sorride ai partenopei: nelle sei partite in cui il numero 9 non è sceso in campo forzatamente (sette considerando il riposo che gli fu concesso in Champions League contro i Rangers a fine ottobre), il Napoli ha sempre vinto.

Ecco i 7 precedenti stagionali senza Victor Osimhen

Andiamo ad analizzare nel dettaglio quegli incontri:

10 settembre (Serie A): Napoli-Spezia 1-0 (Raspadori)

14 settembre (Champions): Rangers-Napoli 0-3 (Politano, Raspadori, Ndombele)

18 settembre (Serie A): Milan-Napoli 1-2 (Giroud, Politano, Simeone)

1 ottobre (Serie A): Napoli-Torino 3-1 (Anguissa, Anguissa, Kvaratskhelia, Sanabria)

4 ottobre (Champions): Ajax-Napoli 1-6 (Kudus, Raspadori, Di Lorenzo, Zielinski, Raspadori, Kvaratskhelia, Simeone)

9 ottobre (Serie A): Cremonese-Napoli 1-4 (Politano, Dessers, Simeone, Lozano, Olivera)

26 ottobre (Champions): Napoli-Rangers 3-0 (Simeone, Simeone, Ostigard)

Un ruolino di marcia che lascia ben sperare i supporters azzurri: in quelle 7 partite, il Napoli ha infatti sempre trovato la vittoria, segnando la bellezza di 22 gol, con la media di 3,2 realizzazioni a partita. Un gol ogni 29′, per intenderci.

Con Osimhen assente, Spalletti ha potuto contare sulla verve realizzativa non solo dei suoi attaccanti, ma anche di centrocampisti e difensori. Delle 22 reti realizzate, infatti, quasi la metà non è arrivata dalle punte: oltre ai 5 gol di Simeone, i 4 di Raspadori, i 3 di Politano e i 2 di Kvaratskhelia, sono stati Anguissa (2), Ndombele, Zielinski, Lozano, Olivera, Di Lorenzo ed Ostigard a gonfiare la porta.

Napoli, il precedente con il Milan senza Osimhen lascia ben sperare

Il precedente con il Milan di settembre scorso è quello su cui il tecnico toscano farà leva per motivare tatticamente la squadra: contro i rossoneri a San Siro, in quell’occasione, gli azzurri andarono sotto (Giroud), ma riuscirono a trovare una grande rimonta grazie a Politano e Simeone, in una gara di grande sofferenza che dimostrò una volta di più lo spirito del gruppo capitanato da Di Lorenzo. Sarà proprio il Cholito a scendere in campo con tutte le probabilità dal 1′ domenica sera: Raspadori ha infatti recuperato, ma non verrà rischiato dall’inizio.