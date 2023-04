Sabato di attesa e conferenze stampa per il big match della 28esima giornata che vedrà impegnate nel posticipo domenicale delle 20,45 il Calcio Napoli ed il Milan. La vigilia azzurra è stata caratterizzata dall’apprensione per le condizioni di Victor Osimhen: rientrato in Italia dopo aver risposto alla convocazione con la nazionale, il nigeriano ha infatti accusato un fastidio all’adduttore sinistro. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva che verrà valutata più approfonditamente ad inizio settimana prossima.

Luciano Spalletti dovrà dunque fare a meno del capocannoniere del campionato di Serie A per la sfida di domani sera, oltre che per la trasferta di Lecce in programma venerdì prossimo. Si spera in un recupero record del bomber, ma la sua presenza nel match di andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro contro il Milan il 12 aprile è a serio rischio.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

In conferenza stampa, il tecnico toscano ha però sottolineato come il Napoli si sia ben comportato nelle occasioni in cui ha dovuto rinunciare alla punta africana: gli azzurri hanno infatti ottenuto 7 vittorie in altrettante partite senza Osimhen tra campionato e coppa, realizzando la bellezza di 22 gol. L’allenatore ha confermato inoltre la presenza dal 1′ del Cholito Simeone: “Raspadori è completamente recuperato, ma viene da un lungo infortunio. Ci farà comodo in queste gare senza Osimhen, ma non partirà dall’inizio. Il Cholito conosce bene il mestiere che fa. È meno veloce di Victor ma è fortissimo nel gioco aereo e si fa sentire negli ultimi 16 metri. Inoltre è bravissimo spalle alla porta”. Spalletti ha inoltre sottolineato i pericoli della tripla sfida ai rossoneri: “Il Milan è campione d’Italia uscente e già per questo merita rispetto. Inoltre gioca in maniera molto aggressiva e fisica. In campo sono molto corti, ed hanno un ottimo assetto difensivo. Sono riusciti ad eliminare il Tottenham senza concedergli neanche un gol”.

Come vedere Napoli-Milan in TV e streaming

La partita si giocherà domenica 2 aprile con calcio d’inizio alle ore 20,45. La diretta di Napoli-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Milan sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Milan potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.