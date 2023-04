Musei gratis, Napoli e Pompei da record: tra i siti più belli d’Italia, turisti incantati

Anche la Domenica al Museo di aprile, la quarta dell’anno, ha riscosso notevole successo collocando ancora una volta la Campania tra le Regioni dall’affluenza più significativa, con presenze elevatissime nel Parco Archeologico di Pompei e nei siti museali di Napoli.

Domenica al Museo di aprile: record per Pompei e Napoli

Si è svolta ieri l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese consente l’ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali, confermando la tendenza in aumento del numero dei visitatori anche per questo ultimo appuntamento.

“La quarta domenica al museo dell’anno registra un altro successo. Anche grazie ai numerosi turisti presenti in Italia, i nostri siti hanno fatto segnare presenze elevatissime. Stando ai primi dati disponibili, si conferma il legame molto forte dei visitatori con le straordinarie bellezze dell’arte, della storia, nonché della natura e del paesaggio italiano. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto anche in questa domenica va a tutto il personale del MiC impegnato nella riuscita dell’iniziativa” – ha dichiarato il ministro Gennaro Sangiuliano.

La Campania si conferma tra le mete dall’affluenza record e raggiunge il podio dei siti più visitati in assoluto con il Parco Archeologico di Pompei, con oltre 21 mila visitatori, secondo solo al Parco Archeologico del Colosseo. Grandi risultati anche per i siti i Napoli, primo fra tutti Castel Sant’Elmo che figura tra quelli più gettonati d’Italia.

Come sempre, anche la Reggia di Caserta e il Palazzo Reale di Napoli hanno registrato flussi impressionati. Oltre 4 mila persone hanno scelto, inoltre, di visitare il Parco Archeologico di Ercolano. Di seguito si riportano i primi dati provvisori pervenuti:

Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 21.690;

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 21.551;

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 10.305 ;

; Reggia di Caserta 10.098 ;

; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.450;

Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.651;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.647;

Galleria dell’Accademia di Firenze 6.300;

Musei Reali di Torino 5.704;

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 5.488;

Palazzo Reale di Napoli 4.650 ;

; Parco archeologico di Ercolano 4.373 ;

; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2.622;

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.501 ;

; Complesso monumentale della Pilotta 2.300;

Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.060;

Museo di Palazzo Grimani 1.741;

Castello Svevo di Bari 1.723;

Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1.490;

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.418;

Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.400;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 1.362;

Pinacoteca nazionale di Bologna 1.361;

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale 1.286;

Galleria Spada 1.202;

MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1.192;

Castel del Monte 1.164;

Museo delle Civiltà 1.055;

A questi dati si aggiungono i 19.873 visitatori del Vittoriano, i 18.817 visitatori del Pantheon e 14.445 visitatori del Giardino di Boboli.