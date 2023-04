Si arrampica sul tetto, cade e muore a 17 anni: sarebbe salito per vincere un gioco

Un ragazzo di soli 17 anni è morto a Casalnuovo di Napoli dopo essere caduto dal tetto di un capannone, probabilmente per una sfida, un gioco da ragazzi finito nel più tragico dei modi. A renderlo noto è l’Ansa.

Ragazzo di 17 anni morto a Casalnuovo: caduto dal tetto di un capannone

“Una terribile tragedia si è da poco consumata all’interno della struttura privata denominata ex Eridania, a Licignano. Un giovane 17enne, residente ad Acerra, ha perso la vita mentre si trovava all’interno del capannone dismesso, in circostanze ancora da accertare” – è l’annuncio diffuso sui social dal sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia.

“Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per ricostruire la dinamica della vicenda ed effettuare tutti i rilievi del caso. Preghiamo per questo giovane e per la sua famiglia“ – conclude il primo cittadino esprimendo il suo cordoglio alla famiglia della giovane vittima.

La vittima si trovava all’interno di uno stabilimento industriale in disuso insieme ai due amici quando si sarebbe consumata la tragedia. I due ragazzi avrebbero allertato i sanitari del 118 che, tuttavia, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il ragazzo si sarebbe arrampicato sul tetto ma un pannello di plastica avrebbe ceduto causandone la caduta mortale. Stando agli ultimi aggiornamenti sulla vicenda pare che gli inquirenti non escludano la pista di una sfida: secondo tale ipotesi il 17enne si sarebbe arrampicato sul tetto probabilmente per un gioco.