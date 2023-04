Il Daily Telegraph boccia Amalfi: “Meglio Tropea, meno costosa e affollata”

Il Daily Telegraph sostituisce Tropea ad Amalfi. Il quotidiano britannico ha stilato una lista di mete più economiche per l’imminente stagione turistica 2023.

In più consiglia ai propri lettori luoghi meno affollati e costosi come la Costiera Amalfitana, definitiva “un’attrazione turistica ormai inflazionata“. Il Telegraph promuove Tropea, perla della Calabria al centro della Costa degli Dei. Inoltre il quotidiano boccia anche Venezia e Parigi, approvando al loro posto Verona e Lione.

“Fuori: Amalfi, In: Calabria. Le città balneari della Calabria non hanno colpito il mainstream. Le città di mare della Calabria non hanno colpito il mainstream. C’è un cliché di viaggio più grande di una villa “sulla collina appena sopra Positano” in agosto? Forse. Forse no. Ma se vuoi provare un tratto meno venerato della costa italiana, la Calabria, a circa 250 miglia a sud, ha tutto il paesaggio montuoso e il sontuoso clima estivo di Amalfi, ma molti meno turisti“, scrive il Telegraph.

“Goodbye Amalfi, hello Tropea“, è il titolo dell’inserto viaggi del Daily Telegraph. “Tropea meglio di Amalfi” spiega “Meno costosa e affollata“. “Sovraffollamento turistico e cambiamenti climatici” stanno riscrivendo la lista delle località più ambite dalla cosiddetta Generazione Z, quella dei nati dopo il 1997 .

Verona meglio di Venezia

“Venezia non è l’unica bella città in Italia, e puoi farle un favore cercando uno dei suoi colleghi. Verona è un’opzione. Hai lo stesso senso di splendore medievale nel Ponte Scaligero del 14 ° secolo (sul fiume Adige) e lo stesso sfarzo religioso nella Basilica di San Zeno – ma puoi scambiare il vecchio cattivo shakespeariano Iago per Romeo e Giulietta. E se hai voglia di allontanarti più lontano, il Lago di Garda, a soli 15 miglia a ovest, è più bello dell’Adriatico“, ha scritto il quotidiano.