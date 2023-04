FOTO/ Nuova stazione smart a Ercolano, dalla spettacolare facciata alla hall: come sarà

E’ stato inaugurato oggi, alla presenza del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, il cantiere per i lavori di ammodernamento della nuova stazione di Ercolano Scavi EAV che diventerà una smart station attraverso un restyling che sarà completato nel 2025.

Partiti i lavori per la nuova stazione di Ercolano Scavi

La riqualificazione della stazione, a pochi passi dagli scavi archeologici, rientra nel programma smart station avente un valore complessivo di 28 milioni a valere sui fondi FSC 2014/2020. L’importo dell’ammodernamento ammonta a circa 5 milioni di euro.

I lavori avranno ad oggetto la riconfigurazione degli aspetti strutturali, funzionali e distributivi del complesso ferroviario. Alcune parti dell’edificio saranno completamente abbattute e ricostruite mentre altre saranno rafforzate con la sostituzione di buona parte dei solai.

Particolare attenzione è stata destinata all’inclusione delle persone a mobilità ridotta con il totale abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà riprogettata la facciata esterna, realizzata una Hall al primo piano e riqualificato il fabbricato viaggiatori.

La stazione, che accoglie ogni anno migliaia di turisti, diventerà un polo ferroviario altamente funzionale ed efficiente. Il completamento dei lavori è previsto per marzo 2025. Nel programma smart station, oltre ad Ercolano, rientrano anche le stazioni di Porta Nolana, Piazza Garibaldi, Benevento Appia e Santa Maria a Vico. Anche le due stazioni di Napoli centro, dunque, ben presto cambieranno volto.

Intanto l’EAV ha mostrato anche le immagini dei nuovi treni per la Vesuviana che sono in lavorazione presso gli stabilimenti Stadler di Valencia. Ne sono circa 40 ed alcuni entreranno in servizio entro la fine del 2024. A questi si aggiungeranno altri 60 treni. La prospettiva è di avere tra qualche anno 100 treni nuovi in sostituzione dei 65 oggi esistenti.