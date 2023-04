Tra campi di calcio, parco giochi e chioschi: come sarà la nuova piazza Garibaldi

Parte il piano di valorizzazione per piazza Garibaldi, una delle porte principali d’accesso per la città di Napoli che ben presto cambierà volto dotandosi di nuovi servizi e aree ricreative. La Giunta ha, infatti, approvato le linee d’indirizzo per l’affidamento a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, della gestione del luogo per la durata di 8 anni. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il relativo avviso.

Piazza Garibaldi di Napoli cambia volto: come sarà

La delibera approvata, per volontà del sindaco Gaetano Manfredi, punta al miglioramento della qualità urbana e dello sviluppo della coesione sociale dell’area Nord della piazza, dotandola di aree basket, calcio, skatepark, parco giochi e chioschi.

Sono, inoltre, previste attività di vigilanza attiva e passiva, gestione dei bagni pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde oltre ad interventi di pulizia. Ci sarà anche un presidio sociale con interventi di sostegno a favore dei soggetti emarginati, animazione socio-educativa, mediazione sociale e sviluppo dei servizi a bassa soglia.

“Si tratta di un progetto di gestione innovativo e sperimentale. Piazza Garibaldi è la principale porta di accesso alla città ed è necessario migliorare la fruibilità della piazza sia per i napoletani che per i turisti: ci abbiamo lavorato tanto in questi mesi per superare le condizioni di degrado. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale avviare un percorso nuovo di rigenerazione, urbana e sociale, che possa mettere insieme il rispetto della legalità con l’efficace e partecipata gestione degli spazi della piazza” – ha spiegato il primo cittadino.

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare proposte e iniziative di tipo sociale, di aggregazione, attività educative e di sostegno, eventi culturali, manutenzione del verde e attività di pulizia. Saranno accettati anche piani riguardanti funzioni complementari: aree conviviali, punti di ristoro/bar, piccole attività commerciali e artigianali che contribuiscano alla sostenibilità economica dell’iniziativa proposta, senza generare lucro, purché coerenti con le finalità del progetto complessivo. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per il potenziamento delle attività di rilevanza sociale previste dal progetto.

La rinascita della piazza napoletana rientra nel più ampio programma per la realizzazione del Nodo Intermodale complesso di Napoli Garibaldi-porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie che ha ottenuto l’approvazione da parte di Regione Campania, Comune di Napoli, EAV e Gruppo FS Italiane.

Il progetto intende migliorare anche i collegamenti tra piazza Garibaldi e l’area circostante, dal Centro Direzionale alla zona est di Napoli, prevedendo il miglioramento dei flussi pedonali, la realizzazione di un nuovo terminal bus e un nuovo parcheggio, la creazione di un ampio spazio pubblico nei pressi della stazione di Porta Nolana.

A ciò si aggiungono il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana fino al Centro Direzionale e all’aeroporto di Capodichino, l’apertura della stazione Centro Direzionale – Tribunale, il potenziamento dell’asse piazza Nazionale – corso Meridionale – via Taddeo da Sessa, per proseguire verso via Galileo Ferraris e Ospedale del Mare.