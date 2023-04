VIDEO/ Blanco a Napoli: si ferma a cantare in strada e incanta la folla con Malafemmena

Ha incantato la folla con una serenata a sorpresa il giovane cantautore bresciano Blanco che è giunto a Napoli fermandosi a cantare tra le vie del centro storico e sul lungomare. Lasciandosi alle spalle l’esperienza sanremese, che ha fatto parlare di lui in negativo, l’artista è sceso in strada per promuovere il suo nuovo album, Innamorato, in uscita oggi.

Serenata di Blanco a Napoli: incanta i passanti con Malafemmena

Nel bel mezzo di via Tribunali, accompagnato dal solo suono della chitarra, Blanco ha dato inizio ad un vero e proprio show, cantando le sue canzoni e non solo. Nel corso della sua visita partenopea non poteva non omaggiare la canzone napoletana, incantando i passanti sulle note del capolavoro Malafemmena.

Si tratta della terza serenata a sorpresa per il cantautore da giorni in giro per le grandi città italiane: prima di Napoli si era esibito a Venezia, da una gondola, e a Firenze, a piazzale Michelangelo. Non si sa quale sarà la prossima tappa del suo mini-tour.

Un arrivo accolto positivamente dal popolo partenopeo che già subito dopo la sua vittoria a Sanremo, insieme a Mahmood con il pezzo Brividi, aveva fatto registrare il sold out per il concerto al teatro Palapartenope. Lo stesso Blanco si era detto particolarmente emozionato per quella tappa: “Sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni in questa splendida città, accompagnato da una super band”.

“Ho aspettato tanto ma ora il mio live è qui nella città di Pino Daniele. Il mio bisnonno regalò una collana con la croce a mio nonno, mio nonno una simile a mio padre e lui una a me. A volte prima di andare in scena la bacio”.