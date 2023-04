E’ stata arrestata Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara (Leonardo Bonafede), che secondo gli inquirenti avrebbe fatto parte della schiera di complici che per anni avrebbero protetto il capomafia Matteo Messina Denaro.

Arrestata Laura Bonafede: maestra e complice di Matteo Messina Denaro

Fino allo scorso gennaio, Messina Denaro era uno dei mafiosi più ricercati d’Italia, arrestato dopo ben 30 anni di latitanza all’interno di una clinica privata di Palermo, dove si trovava per curarsi da un tumore. Dopo l’arresto di Andrea Bonafede, l’uomo che avrebbe “prestato” la sua identità al boss per consentirgli di proseguire le sue attività quotidiane, è finita in manette anche sua cugina, Laura Bonafede, che avrebbe condiviso con il capomafia un rapporto intimo e familiare.

Questa mattina il Ros, con il supporto dell’arma territoriale, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico della donna, indagata per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per aver agevolato Cosa Nostra.

Di professione maestra, la Bonafede è sposata con l’ergastolano Salvatore Gentile che si troverebbe in cella proprio per aver commesso alcuni omicidi per conto di Messina Denaro. Si sarebbe legata al capomafia instaurando un grande rapporto di affetto condividendo con lui anche lunghi periodi di convivenza.

“Laura Bonafede, dopo aver conosciuto Matteo Messina Denaro nel 1997, ha addirittura instaurato con lo stesso uno stabile rapporto quasi familiare coinvolgente anche la figlia, durato dal 2007 sino al dicembre 2017 quando venne necessariamente interrotto a seguito di un’importante operazione di polizia, per poi riprendere negli ultimi anni sino all’arresto” – si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Alfredo Montalto e resa nota dall’Ansa.

“Era legata a Matteo Messina Denaro da un pluridecennale rapporto ed aveva, in molteplici occasioni, condiviso con lui spazi di intimità familiare, a volte in compagnia della figlia, tanto che i tre si definivano una famiglia“.