TRASPORTI BLOCCATI/ Sciopero Trenitalia a Napoli e Campania: le corse garantite

Sciopero della Metro Linea a Napoli e in Campania venerdì 14 aprile 2023. A causa dello sciopero del personale di Trenitalia i mezzi pubblici si fermeranno dalle ore 9.00 alle 17.00.

Sciopero Trenitalia a Napoli e in Campania il 14 aprile

In un comunicato di Trenitalia si legge che “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero”. Le cancellazioni totali o parziali potranno riguardare le Frecce, i treni regionali e gli Intercity. Saranno garantite delle corse nelle fasce tutelate, mentre quelle che verranno regolarmente svolte saranno elencate nella sezione apposita del sito di Trenitalia.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Sciopero Trenitalia: le corse garantite nel trasporto regionale

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali ). È possibile consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che di interesse tramite la funzione specifica della pagina internet dedicata di Trenitalia.

Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili anche attraverso l’app Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie.