Malore per Toni Servillo, si accascia sul palco durante lo spettacolo e cade: come sta

Toni Servillo, il celebre attore originario di Afragola, è stato colto da un malore mentre si trovava sul palco del teatro Odèon di Parigi per lo spettacolo Le Voci di Dante. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno, sulla base delle informazioni fornite da alcune persone presenti alla serata.

Malore per Toni Servillo: come sta

Dopo circa una mezz’ora dall’inizio dello spettacolo l’attore, 64enne, si sarebbe accasciato sul palco per poi cadere urtando il leggio e procurandosi un graffio all’orecchio. Stando a quanto si apprende l’artista non avrebbe perso conoscenze, sarebbe rimasto vigile e intenzionato a portare avanti lo spettacolo.

Per evitare rischi, a scopo precauzionale, sarebbe stato ugualmente portato all’ospedale Cochin per effettuare una serie di controlli. Al momento, tuttavia, pare che la situazione sia tranquilla: oltre lo spavento, le condizioni di salute di Servillo non sarebbero gravi.

“Caro maestro Toni Servillo ci hai fatto preoccupare, ma per fortuna ti sei già rialzato. Caserta, che ti conosce e ti vede passeggiare ogni giorno, ti abbraccia e ti aspetta” – è il messaggio, diffuso sui social, del deputato Gianpiero Zinzi.

Chi è Toni Servillo

Toni Servillo, all’anagrafe Marco Antonio Servillo, è nato ad Afragola il 25 gennaio 1959 ed è un attore e regista teatrale italiano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto due European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma.

E’ stato annoverato tra i migliori attori in assoluto del nostro secolo finendo sulle pagine dell’autorevole New York Times tra 25 i migliori attori degli ultimi venti anni. Si è distinto nel mondo cinematografico portando in alto la città di Napoli e l’intera Campania. Sublime la sua interpretazione nel capolavoro di Paolo Sorrentino, E’ stata la mano di Dio, film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film internazionale.