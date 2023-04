Napoli veste il Papa per i 10 anni di pontificato: l’abito ispirato a Maria che scioglie i nodi

Gli studenti dell’istituto Isabella D’Este di Napoli omaggeranno Papa Francesco, in occasione del decimo anniversario del suo pontificato, consegnando al Santo Padre un piviale, una veste liturgica realizzata direttamente nei laboratori scolastici. L’incontro è previsto per domani, mercoledì 19 aprile, e a partire dalle 8:30 la trasmissione VG21 Mattina, su Canale 21, si collegherà con gli studenti in piazza San Pietro.

Da Napoli l’omaggio a Papa Francesco: una veste liturgica realizzata dagli studenti

Il piviale è stato ideato, progettato e realizzato dagli studenti iscritti all’indirizzo Tessile, Artigianato e Moda. Maria, icona della trinità è il titolo scelto per la veste che sarà donata al Papa per il decimo anniversario di elezione al soglio pontificio.

L’abito riprende il tema della devozione del popolo napoletano a Maria che scioglie i nodi, fatta conoscere da Papa Francesco in America Latina durante il suo episcopato a Buenos Aires. Non solo i partenopei, infatti, riservano grande devozione alla Madonna ma anche lo stesso Santo Padre.

L’incontro con il Papa per la consegna del piviale è stato concordato con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Ma c’è di più: la TV della Conferenza Episcopale Italiana TV2000 trasmetterà tutte le celebrazioni liturgiche di aprile dalla chiesa dell’Incoronatella nella Pietà dei Turchini a Napoli, nota al grande pubblico proprio per il culto di Maria che scioglie i nodi.

Il piviale è di colore bianco, simbolo di purezza, realizzato con una stoffa disegnata a mano su telaio jacquard con fili di seta e cotone al quale sono stati aggiunti inserti di lamé oro. Le decorazioni sono tessute su un fondo di colore ecrù e riprendono la forma a triangolo che richiama allo stesso tempo la Trinità e le bugne della Chiesa del Gesù Nuovo.

Le tinte utilizzate sono quelle dell’azzurro, simbolo dell’anima liberata dai nodi della materia, e dell’oro, colore della divinità. Infine i “nodi” che solo Maria riesce a sciogliere, rappresentati dall’addensarsi dei segni della decorazione.

A seguito della consegna, giovedì 20 aprile, alle ore 9:00, il dirigente scolastico, alcuni docenti e studenti saranno ospiti della trasmissione di TV2000 Di Buon Mattino che si collegherà con l’Istituto e con la Chiesa della Pietà dei Turchini.