È napoletana la stella del nuoto: Viola vince l’oro e diventa campionessa d’Italia

Trionfo napoletano agli Assoluti Primaverili di Riccione che hanno decretato la vittoria della Napoli Nuoto con il record raggiunto da Viola Scotto di Carlo, la giovane atleta che ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 farfalla con un tempo di 26″22. Suo anche l’argento nei 100 farfalla con il tempo di 58″84 e il titolo di vice campionessa italiana.

E’ napoletana la stella del nuoto: Viola Scotto di Carlo campionessa

“Per me è un traguardo che si avvera, ancora non riesco a crederci” – ha dichiarato la campionessa subito dopo la vittoria. Del resto, la Scotto di Carlo, originaria di Bacoli, che ha mosso i primi passi nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello insieme agli allenatori Ottorino Altieri e Fabrizio Fusco, ha collezionato una serie di successi negli ultimi anni.

Dopo i Giochi Olimpici del Mediterraneo si è consacrata ancora di più nel panorama nazionale aggiudicandosi il primo posto nei 50 farfalla e guadagnandosi l’argento nei 100 farfalla. Poi è arrivata la qualificazione alla finale dei 100 stile libero e successivamente anche quella dei 50 stile libero. In questa ultima finale per un soffio non è salita sul podio, classificandosi al quarto posto con il tempo di 25″34.

LEGGI ANCHE

E’ napoletana la campionessa di ginnastica: ha vinto la Coppa del Mondo a 16 anni

“Viola ha dimostrato di aver grandissima determinazione e voglia di vincere. Ha coronato un sogno con tantissimo lavoro e sacrificio che ha svolto in tutti questi mesi. Ma questo per lei non rappresenta un punto d’arrivo ma al contrario la base per ottenere in futuro altri importanti successi” – ha affermato Ottorino Altieri, responsabile tecnico dell’area nuoto della Napoli Nuoto.

“Iniziamo a raccogliere i primi frutti del lavoro che abbiamo cominciato lo scorso anno quando è iniziata la nostra storia al Pala Trincone di Monterusciello. Siamo molto soddisfatti per quanto Viola ha fatto negli ultimi Assoluti e negli ultimi mesi. Abbiamo, inoltre, alle sue spalle tantissimi giovani interessanti che ci hanno permesso di qualificarci con ben undici di loro ai Criteria che si sono svolti nelle scorse settimane” – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto.