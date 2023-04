“Solo e brutto”, il lieto fine di Tommaso: è dimagrito, ha un lavoro e sente una ragazza

E’ tornato di nuovo in TV Tommaso, il 38enne di Arpaia, in provincia di Benevento che si era rivolto alla trasmissione Le Iene per chiedere aiuto, essendo alla ricerca di un amore che potesse stravolgergli la vita. A distanza di poco più di un mese, Tommaso ha ritrovato il sorriso: ora ha un lavoro e anche un appuntamento con una ragazza.

Tommaso a Le Iene per cercare l’amore: la sua vita è cambiata

Nella precedente puntata aveva ripercorso la sua difficile vita, segnata soprattutto dalla malattia e dalla morte della madre avvenuta 21 anni fa, oltre alle violenze subite quando, da piccolo, era stato trasferito in un collegio. Con il decesso della mamma, Tommaso si era ritrovato in poco tempo completamente solo, senza genitori, e privo di un lavoro.

“Sono timido, brutto e cicciottello”: queste sono le parole usate per descrivere sé stesso nel messaggio rivolto alla trasmissione. Oggi Tommaso non è più disoccupato e ci sono anche diverse persone disposte ad incontrarlo per conoscerlo.

Il 38enne ha intrapreso un nuovo percorso nutrizionale e psicologico, oltre a prendersi cura dei suoi denti. Poche settimane fa ha inviato all’inviata Nina Palmieri ha inviato un messaggio annunciando: “Finalmente ho trovato un lavoro, la vita mi sta girando bene. Sono felicissimo”.

Tommaso è in prova presso un’azienda di riciclaggio dei rifiuti ma le possibilità di assunzione sono elevate. Tra le tante persone che hanno scritto alla trasmissione per conoscerlo, c’è anche qualcuna che sembra realmente interessata ad una eventuale relazione.

Ad attirare la sua attenzione è Martina, una ragazza che vive a Roma e si connette con lui in videochiamata in quanto bloccata in casa con l’influenza. “Penso che hai tanta forza dentro e che andava semplicemente trovata” – dice Martina. Poi si scambiano complimenti e sorrisi, con la promessa di rivedersi presto per mangiare una pizza insieme.