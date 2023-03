Tommaso chiede aiuto a ‘Le Iene’: “Sono brutto, cicciottello e solo. Cerco l’amore”

Tommaso a Le Iene. Si è rivolto a Le Iene perché cerca l’amore. E’ la storia di Tommaso, 38 anni, di Arpaia in provincia di Benevento.

Tommaso a Le Iene: “Cerco l’amore“

Tommaso è un ragazzo che vive ormai da 20 anni senza i genitori. Non ha un lavoro fisso e si definisce “timido, brutto e cicciottello”. Ha una vita difficilissima, soprattutto da quando ha perso la madre 21 anni fa.

Ad incontrare Tommaso è stata l’inviata de Le Iene, Nina Palmieri alla quale Tommaso inizia a raccontare la sua vita dall’infanzia. La madre era governante e non poteva badare a lui e alla sorella minore. Così entrambi furono trasferiti in collegio, dove le cose non andavano bene. Lì ha subito violenze dai ragazzi più grandi. Per fuggire si fece bocciare di proposito e così a 17 anni torna a casa ma poco dopo la madre si ammala di tumore e muore.

Tommaso resta solo e in lui cresce forte un senso di inadeguatezza. Però poi trova il coraggio di chiedere aiuto e di lanciare, tramite Le Iene e Mediaset, il proprio appello per trovare un lavoro e l’amore. Per continuare a dargli una mano c’è anche un’email: aiutiamotommaso@gmail.com.

“Tommaso, 38 anni, vive da solo ad Arpaia (Benevento). Non ha un lavoro e si definisce “timido, brutto e cicciottello”. Ci ha scritto perché cerca l’amore: andiamo con Giovanna Nina Palmieri e Giovanni Fortunato da questo ragazzo dolcissimo con cui la vita non è stata affatto gentile. Lo aiutiamo a rimettersi in forma e a credere di più in se stesso. Per continuare a dargli una mano c’è anche un’email: redazioneiene@mediaset.it“, scrive la pagina ufficiale della trasmissione di Italia Uno.

