1 maggio, Napoli tra le mete preferite dai turisti: è tra le 20 città più amate d’Europa

Sulla scia delle vacanze pasquali e della festività del 25 aprile, Napoli si avvia verso il pieno di turisti anche per il lungo weekend dell’1 maggio: a confermarlo è Holidu, portale di prenotazione di alloggi fra i più importanti d’Europa, che ha stilato la classifica delle 20 mete più gettonate per l’imminente ponte, in base ai dati sulle preferenze espresse dai viaggiatori in partenza dall’Italia.

Napoli verso il boom di turisti anche per il ponte dell’1 maggio

Si conferma la tendenza già registrata nei mesi scorsi che vede gli italiani preferire le località nostrane ma questa volta è una località straniera a piazzarsi al primo posto della classifica: si tratta di Nizza, in Francia, l’unica meta non spagnola delle quattro città estere della Top 20. Le altre sono, infatti, Maiorca, Barcellona e Tenerife.

Sul podio, al secondo e terzo posto, Roma e Porto Cervo, seguite da Palma di Maiorca, Olbia, Fiumicino, Isola d’Elba, Milano, Lignano Sabbiadoro, Barcellona, Bergamo, Loano e Tenerife. Tra le 20 mete preferite dai turisti c’è ancora una volta Napoli che si piazza al 19esimo posto, seguita da Assisi. La città partenopea è preceduta, nella classifica, da Siena, Monvalle, Lido Adriano, Pavia, Basta Umbria.

Dati che tendono a confermare sempre più la rinascita turistica della nostra città, presa letteralmente d’assalto dai turisti nei giorni di festa e durante i fine settimana. Basti pensare al record di visitatori raggiunto a Pasqua e Pasquetta con musei, strade e treni affollatissimi, oppure alla folla oceanica di persone che ha invaso San Gregorio Armeno durante il periodo natalizio.

A ciò si aggiungono i numeri impressionanti registrati dall’aeroporto di Capodichino che nel 2022 si è guadagnato il titolo di scalo più in crescita in tutta Europa. A diventare polo attrattivo per i turisti, quest’anno, è anche l’atmosfera di festa e gli addobbi originali realizzati in città per celebrare quel sogno scudetto atteso ormai da oltre 30 anni.