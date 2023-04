The Equalizer, il trailer da brividi: nel film già si festeggia lo scudetto del Napoli

The Equalizer 3, il nuovo film di Denzel Washington girato tra Napoli e la Costiera Amalfitana lo scorso anno, si rivela quasi profetico: nel trailer ufficiale vengono ripresi i festeggiamenti dei tifosi azzurri che sembrano quasi preannunciare quel traguardo scudetto atteso da oltre 30 anni e che, ormai, appare sempre più vicino.

The Equalizer 3 di Denzel Washington: nel trailer lo scudetto del Napoli

The Equalizer 3 è un film d’azione, diretto da Antoine Fuqa, in uscita nel mese di agosto 2023, con protagonista Denzel Washington che interpreta Robert McCall, un ex agente dei servizi segreti. Nel cast figurano anche le attrici Dakota Fanning e Gaia Scodellaro.

Con sottofondo la canzone Volare di Domenico Modugno, il trailer si apre con Napoli che si mostra in una veste festosa, proprio come sta accadendo adesso, seppur a distanza da tempo dalle riprese del film: c’è la folla che scende in strada per festeggiare il successo della squadra partenopea, sventolando fasce e bandiere azzurre.

LEGGI ANCHE

The Equalizer 3, a Napoli le riprese del film con Denzel Washington

Una scena che, a vederla adesso, quasi mette i brividi e sembra anticipare ciò che dovrebbe succedere di qui a poco: la data da cerchiare è il 30 aprile, quella che potrebbe segnare l’inizio di una nuova storia incoronando il Napoli come campione d’Italia.

Le scene sono state girate in diversi luoghi della Campania: dal centro di Napoli ai caratteristici paesini della Costiera Amalfitana. Alcune riprese sono state effettuate in piazza del Gesù e proprio i vicoli napoletani hanno fatto da sfondo ai festeggiamenti per la vittoria del club partenopeo. Gli attori hanno raggiunto anche Atrani, diventata un vero e proprio set a cielo aperto, così come Maiori e Minori.