Sbarco dei migranti a Napoli, tante donne e bimbi. I cittadini li salutano: “Benvenuti”

Questa mattina nel porto di Napoli è arrivata la nave Geo Barents con 75 migranti, bambini compresi, che sono stati accolti nella città partenopea. Presente sul posto anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese.

A Napoli arriva la nave Geo Barents: accolti 75 migranti

Sono approdate questa mattina le 75 persone a bordo dell’imbarcazione. Tra loro ci sono anche 35 minori non accompagnati, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, provenienti dai Paesi africani, che i servizi del Comune di Napoli stanno prendendo in carico.

Saranno innanzitutto presi in carico dal personale sanitario dell’ospedale del Mare per i dovuti controlli per poi essere trasferiti in appositi centri di accoglienza dedicati ai minori stranieri. Come per il precedente sbarco, ancora una volta la sinergia tra Comune di Napoli, Prefettura, Questura, Asl, Croce Rossa e organizzazioni del Terzo Settore, rende possibile un’accoglienza strutturata organizzata e adeguata.

In molti, direttamente da terra, hanno assistito allo sbarco destinando quell’accoglienza calorosa che continua a contraddistinguere la città di Napoli. Come rende noto Rai News, attraverso un video diffuso, si sentono alcune voci gridare: “Benevenuti”.

“Napoli si conferma una città accogliente e inclusiva, in cui il migrante non viene additato come problema ed emergenza ma come persona in condizione di grande fragilità che affronta viaggi costosi e pericolosi perché non ha alternative nel paese di origine” – commenta l’assessore Luca Trapanese.

“L’amministrazione comunale sta lavorando dall’inizio ad ampliare e migliorare le strutture di accoglienza, ma soprattutto a progettare ed implementare servizi di orientamento, accompagnamento ed inclusione che valorizzino i migranti che possono costituire una grande risorsa per i nostri territori, le nostre imprese, la comunità tutta” – conclude.