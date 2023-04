Spettacolo di luci e colori a Napoli: sulla spiaggia spuntano 3 grandi scudetti

Stanno facendo il giro del web le foto dei tre grandi scudetti proiettati sulla spiaggia di Posillipo, affiancati dal suggestivo logo del Napoli che sembra quasi toccare il mare: una suggestiva e luminosa installazione ideata da Edoardo Trotta, patron di Palazzo Petrucci, che così ha voluto omaggiare la squadra che continua a collezionare successi, avvicinandosi sempre più al titolo di campione d’Italia.

Scudetti sulla spiaggia di Posillipo per celebrare il Napoli campione

La scena che si presenta davanti agli occhi di chi si affaccia ad ammirare il mare di Posillipo è spettacolare: l’arenile si colora dell’azzurro del Napoli, che quasi si confonde con quello del mare e del cielo, e riprende tre grandi scudetti, uno per ogni campionato vinto dalla squadra.

Sono collocati in fila: prima quello del 1987, seguito dal 1990 e, infine, l’ultimo e forse il più atteso e desiderato, che arriva dopo oltre 30 anni. Il tutto in un gioco di luci e colori che, in vista di quel sogno che appare sempre più vicino, quasi mette i brividi.

Ora non resta che attendere la partita decisiva, quella che si giocherà domenica contro la Salernitana e che potrebbe far esplodere la festa in città. Il Comune di Napoli ha già varato il piano traffico, predisponendo divieti per l’accesso di auto e moto in città.

Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “Domenica e lunedì saranno due giornate piene di accadimenti, con possibili ingorghi. Noi vogliamo evitare che il Calcio Napoli aggiunga caos al caos quindi prevedo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare all’interno della struttura dello stadio Maradona“.

Quanto all’atmosfera di gioia che si respira in città ha detto: “Ho visto delle strade addobbate con l’essenza della napoletanità, con immagini di De Filippo, Troisi, Maradona, i calciatori, c’è sempre la supremazia della bellezza che tanti decantano. I nostri concittadini vivono già da tempo questo evento come un evento che gli appartiene, il terzo scudetto, anche dopo molte delusioni, su cui evitiamo di discutere. Cari concittadini, date ancora una volta al mondo la dimostrazione che a Napoli si può vivere con bellezza e serenità e si può credere di essere straordinari come la città dimostra da secoli”.