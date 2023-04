VIDEO/ Gioia ed emozione a Napoli, la città è più azzurra che mai: la festa è già esplosa

Manca poco al match contro la Salernitana e a Napoli è già esplosa la grande festa scudetto: migliaia di tifosi stanno affollando le strade del centro cittadino e in tanti si stanno dirigendo verso lo stadio Diego Armando Maradona più gioiosi ed emozionati che mai per quel sogno che si appresta a diventare realtà.

A Napoli è già festa scudetto: delirio dei tifosi fuori allo stadio Maradona

Sventolano bandiere, striscioni e innalzano cori pieni di gioia. “Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”: è il ritornello che accompagna la marcia dei tifosi in vista della partita che potrebbe decretare la realizzazione di quel sogno ormai atteso da oltre 30 anni.

“Vinceremo il tricolore” – urlano, tutti uniti, pronti a seguire gli azzurri nell’imminente e decisivo match. Prima la sfida a San Siro tra Lazio e ed Inter, poi quella del Napoli: in caso di sconfitta della squadra di Sarri, gli azzurri sarebbero letteralmente a un passo dalla vittoria dell’agognato scudetto.

E mentre l’attesa cresce, Napoli, trasformata in una grande area pedonale con l’entrata in vigore del nuovo piano traffico, è già un tripudio di felicità. Già dalle prime ore del mattino tanti cittadini hanno preso d’assalto i mezzi pubblici per raggiungere le vie del centro e l’area esterna allo stadio. A loro si sono aggiunti i tanti turisti che hanno scelto proprio la nostra città per trascorrere questo lungo fine settimana e prendere parte ai festeggiamenti.

Questa mattina, per l’occasione, è partito anche il Treno Scudetto Azzurro, il convoglio messo in funzione dall’EAV per condurre i tifosi dalla stazione Montesanto allo stadio partenopeo. Altri, invece, hanno voluto raggiungerlo a piedi, tutti insieme in una grande marcia. Un grande corteo che ha invaso anche via Toledo, la via centrale dello shopping napoletano, che si è letteralmente tinta di azzurro. Un popolo gioioso ed emozionato, un’intera città in festa che oggi, contro ogni pregiudizio e stereotipo, si riprende la sua rivincita e si presenta più bella che mai.