Meraviglia a Napoli, nasce il Treno Azzurro Scudetto: porterà i tifosi allo stadio

In vista del traguardo scudetto, domani, 30 aprile, sarà presentato a Napoli il treno azzurro che, riprendendo i colori della squadra e del tricolore, condurrà i tifosi allo stadio Diego Armando Maradona in un clima di festa.

Scudetto, a Napoli nasce il treno azzurro

Intitolato Azzurro Scudetto, il treno sarà presentato nella mattinata di domani presso la stazione EAV di Montesanto, fino alle ore 11:00. I tifosi potranno salirci a bordo per raggiungere lo stadio, assistere alla partita degli azzurri contro la Salernitana per poi dare inizio all’eventuale festa, attesa ormai da oltre 30 anni.

Sono ormai settimane che si respira aria di vittoria in ogni angolo della città. Napoli si colora sempre più di azzurro, dalle strade alle facciate dei palazzi, con addobbi geniali, sagome di calciatori, striscioni con messaggi ironici e di rivincita. Un clima gioioso ma anche emozionante per i partenopei che parlano di quel trionfo tanto desiderato quasi con le lacrime agli occhi, tra gioia e commozione.

Una festa non solo cittadina ma attesa da tutto il mondo: fervono i preparativi persino nelle grandi capitali del mondo come Parigi e New York mentre sono oltre 250 mila i turisti attesi a Napoli in questo lungo fine settimana.

Intanto il Comune di Napoli ha diramato un’ordinanza predisponendo un piano traffico per la giornata di domenica, con annessi divieti di circolazione, di vendita di alcol e fuochi d’artificio. La città si trasformerà in una grande area pedonale, con mezzi pubblici attivi per tutta la notte.