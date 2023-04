VIDEO/ Scudetto, napoletani emozionati: “Viene da piangere, è la nostra rivincita”

Si respira aria di festa a Napoli e si avverte tutta l’emozione di un popolo che, dopo oltre 30 anni, si avvicina sempre più a quel traguardo scudetto che suona quasi come una rivincita dell’intera città: una commozione generale che inonda ogni quartiere e che ben si può comprendere guardando il video diffuso da DAZN che raccoglie la gioia di alcuni tifosi pronti a celebrare il traguardo.

Napoli verso lo scudetto: nel video di DAZN tifosi felici ed emozionati

“Una gioia così sincera penso di non averla mai provata nella mia vita” – esordisce un tifoso mentre scorrono le immagini della città addobbata a festa tra bandiere, striscioni, sagome dei calciatori e volti di Maradona sparsi per le strade.

Chi ha vissuto la gioia dei primi due scudetti non può non ricordarla in questo momento: “Il primo è stato eccezionale, bellissimo, ci ha tolto tante soddisfazioni. Allora noi avevamo i campioni. Maradona, Careca, Giordano. Qui adesso ci sono dei ragazzi che hanno fame”.

“Ho dei bellissimi ricordi ma viverlo con la consapevolezza di adesso è una cosa speciale, spero che i miei figli crescano con il Napoli cucito addosso. Raccontare l’emozione sarebbe impossibile, si vive addosso ed è tanta roba. Era veramente tantissimo tempo che aspettavamo“.

Poi ci sono i più giovani, entusiasti di vivere per la prima volta questo momento indimenticabile per la storia di Napoli e del calcio: “Dico solo che aspetto questo momento da quando sono nato, per me è un’emozione unica, già ora mi sta venendo da piangere. Ancora sto realizzando quello che sta succedendo”.

Una vittoria per la squadra e per tutti i tifosi che continuano a seguirla ovunque: “Se uno pensa ai chilometri fatti con tutto l’amore del mondo, ai sacrifici, al freddo, le liti con le famiglie. Domeniche trascorse fuori casa”.

Ma anche una rivincita per la città, troppo spesso martoriata ingiustamente, che si sta finalmente ritagliando il suo posto d’eccellenza nel panorama nazionale e mondiale, dal punto di vista calcistico ma anche culturale e turistico: “Vedere Napoli diversa, con una luce diversa, per noi è un’emozione enorme. Dovremmo viverla un po’ più spesso questa gioia, tramutare in energia positiva tutto quello che il calcio ci sta regalando. E’ una rivincita contro tutti e tutto“.

Infine, ai calciatori: “Grazie di cuore per quello che hanno fatto perché veramente ci hanno fatto vivere un’annata di altissimo livello. A Napoli, al Napoli e a questi ragazzi diciamo grazie“.