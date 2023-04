VIDEO/ L’Inter vince, il Napoli è a un passo dal sogno: boato, fuochi e lacrime di gioia

L’Inter ha vinto contro la Lazio e Napoli è esplosa in un boato di festa ai 3 gol segnati dai nerazzurri: la vittoria della squadra, infatti, avvicina sempre più gli azzurri al traguardo scudetto.

L’Inter segna contro la Lazio e a Napoli esplode la festa

Sono migliaia i tifosi che, da questa mattina, si sono riversati in strada per dare inizio ai festeggiamenti e prima ancora di vedere gli azzurri in campo, hanno seguito col fiato sospeso il match tra Inter e Lazio, determinante per le sorti dei partenopei.

Bastava un pareggio o la vittoria dell’Inter. Il Lazio, inizialmente in vantaggio, ha tenuto sulle spine i tifosi del Calcio Napoli ma poco prima del fischio finale le 3 reti di Martinez e Gosens contro i biancocelesti hanno del tutto capovolto la situazione.

L’Inter ha vinto e il Napoli continua la corsa allo scudetto preparandosi a ricordare la data di oggi, quella del 30 aprile 2023, come quella che ha riscritto la storia del club ma anche della città, pronta a prendersi la sua rivincita. Ora manca solo gara contro la Salernitana che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00.

La vittoria dell’Inter porta il Napoli letteralmente a un passo dallo scudetto e quella festa già iniziata in città, non solo da questa mattina, è diventata ancor più gioiosa e carica di emozioni.