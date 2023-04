Scudetto rimandato, la disperazione di Osimhen: si arrabbia e scoppia a piangere

Osimhen è scoppiato in lacrime dopo il fischio finale della partita Napoli-Salernitana, un match decisivo per la vittoria dello scudetto degli azzurri. Le aspettative erano altre, la città e i giocatori erano pronti a festeggiare il grande traguardo che, tuttavia, dovrà attendere ancora qualche giorno.

Osimhen in lacrime dopo Napoli-Salernitana

Un rinvio che non è andato giù all’attaccante nigeriano, diventato un vero e proprio idolo per i napoletani. Forse proprio per questo ha sentito sulle sue spalle tutto il peso di quel sogno infranto, della delusione dei partenopei già pronti in strada per festeggiare.

Non è bastato il supporto dei suoi compagni a consolarlo: Osimhen si è mostrato incredulo e deluso, non riuscendo a trattenere le lacrime. Ha nascosto il viso tra le mani, asciugandosi il volto con la maglia, quasi arrabbiandosi con sé stesso.

Una grande amarezza che traspare anche dalle parole di Luciano Spalletti che al termine della partita, nel corso della conferenza stampa, ha detto: “E’ chiaro che ai ragazzi dispiace moltissimo non aver dato questa felicità ai tifosi., abbiamo trovato una squadra con molti stimoli e che si chiude a riccio, poi c’è stata un pochino di ingenuità sul gol preso”.

“Vogliamo veder gioire la gente, noi rappresentiamo i loro sogni ed è giusto che loro lo ricevano. Volevamo farlo. Rimandiamo solo la festa e allunghiamo la gioia e i festeggiamenti. Sono convinto che quei due punti riusciremo a guadagnarli”.