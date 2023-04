Tifosi della Salernitana: “Che goduria. Volevano vincere e lo hanno preso nel c**o”

Napoli-Salernitana si conclude con un pareggio che spegne, anche solo momentaneamente, l’entusiasmo dei tifosi azzurri, scatenando reazioni di gioia da parte della tifoseria opposta che sta letteralmente godendo del mancato trionfo che avrebbe fatto guadagnare lo scudetto ai partenopei. La festa, tuttavia, è certamente rimandata ma la vittoria del Napoli è ormai cosa certa: il grande trionfo dovrà attendere soltanto qualche giorno.

Napoli-Salernitana finisce in pareggio: i tifosi avversari godono

“E anche oggi festeggeranno domani“, “è qui la festa cantava Jovanotti”, “se i napoletani si aspettavano il tappeto rosso si sbagliavano di grosso”: sono alcuni dei commenti apparsi sui social, nelle bacheche dei tifosi salernitani e nei commenti delle pagine dedicate alla squadra.

“Volevano vincere e lo hanno preso nel c**o“, “che goduria strozzare la festa dei napoletani“ – scrivono altri utenti. Qualcuno ancor prima della partita sperava fortemente di spegnere la gioia dei napoletani: “Facciamogliela andare di traverso“.

Commenti che, tuttavia, lasciano il tempo che trovano. I tifosi che hanno raggiunto il centro in mattinata, tra bandiere e striscioni, hanno ancora motivo di festeggiare: il Napoli oggi non è campione ma lo sarà ben presto. Tra l’altro in città i festeggiamenti sono già in corso da settimane con le strade addobbate a festa, i cori improvvisati per le strade, come solo i napoletani sanno fare.

La gioia incontenibile di un popolo, a un passo dal traguardo atteso da oltre 30 anni, non può essere spezzata da un pareggio. E c’è persino chi vede gli aspetti positivi di questo inaspettato esito: si tornerà a gioire, raddoppiando la festa, colorando nuovamente le strade di azzurro, emozionandosi ancora di più per un traguardo sofferto.