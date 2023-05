VIDEO/ Tutti pazzi degli azzurri, i turisti dal bus cantano: “Napoli torna campione”

Se tra i cittadini partenopei l’entusiasmo è alle stelle per l’imminente traguardo scudetto, la gioia e il rapporto viscerale di Napoli con la squadra azzurra sta letteralmente lasciando senza parole i tanti turisti giunti in città che, a loro volta, si mescolano a quel coro di festa, divenendo loro stessi sostenitori di quella fede calcistica: ne è la prova il video diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli che mostra un gruppo di viaggiatori intenti a cantare a squarciagola il famoso ritornello dei tifosi napoletani.

Scudetto, a Napoli anche i turisti cantano l’inno della squadra

“Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione” – è il coro che proviene da un bus turistico che attraversa il centro della città, pieno di turisti che battendo le mani, accompagnati dal suono dei clacson delle auto circostanti, fanno sentire il proprio caloroso appoggio alla squadra azzurra.

“Ecco un gruppo di turisti che canta l’inno del Napoli sul bus Citysightseeing. Davvero una bella atmosfera” – è il commento del cittadino che ha immortalato la scena, segnalandola poi al deputato Borrelli che l’ha diffusa sul suo canale Instagram.

Una Napoli in festa che è entrata nel cuore anche di chi proviene da lontano, che rientra a casa non solo con la meraviglia negli occhi ma anche con il cuore a mille per le emozioni vissute, per aver toccato con mano il vero spirito partenopeo.

Sono tanti, infatti, i turisti accorsi in città lo scorso fine settimana per esplorare non solo le bellezze del posto ma prendere parte anche a quella grande festa che i cittadini si preparavano a celebrare, rinviata a seguito del pareggio con la Salernitana ma pronta ad esplodere nei prossimi giorni, nella sua veste più bella.

Del resto la città continua a collezionare successi non solo dal punto di vista calcistico. Negli ultimi anni continua a registrare flussi turistici da record e diventa sempre più sede prediletta per i grandi eventi di stampo internazionale. Non da meno l’impronta cinematografica e televisiva: set di grandi pellicole e fiction che hanno raggiunto numeri sorprendenti.