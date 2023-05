Geolier da brividi al concertone di Roma, con la maglia azzurra urla: “Forza Napoli”

Direttamente dal palco del Concerto del Primo Maggio, a Roma, il rapper partenopeo Geolier ha colto l’occasione per acclamare la sua città e il Napoli che si appresta a vincere lo scudetto.

Concerto del Primo Maggio a Roma, Geolier: “Forza Napoli”

Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, continua a collezionare successi, con il suo ultimo album, intitolato Il coraggio dei bambini, che si è piazzato in testa alla classifica di Spotify. Durante le sue comparse televisive, il giovane napoletano non perde l’occasione per dedicare un pensiero alla sua città, alla sua gente e ora anche alla sua squadra del cuore.

“Vorrei fare un invito allo Stato. Investite nel Sud, nelle infrastrutture, nelle scuole. Aiutateci a togliere i ragazzi dalla strada come sto facendo io. Viva l’Italia, viva il Sud e forza Napoli sempre“ – ha detto rivolgendosi alla grande platea del festival organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori.

LEGGI ANCHE

Geolier da brividi in TV, in napoletano esalta la Napoli vincente: “Qui talento e forza”

Parole che hanno scatenato la gioia dei napoletani presenti, pronti a sbandierare i loro striscioni azzurri, ricevendo anche qualche fischio da parte delle tifoserie avversarie. Ma l’inno di Geolier non si è fermato soltanto a quella frase: ha portato con sé una maglia del Napoli, con il numero 10 di Maradona, ed è corso a prenderla poco prima di esibirsi nel brano Chiagne.

L’ha sistemata in spalla e lì l’ha lasciata per tutta la durata della canzone, accogliendo al suo fianco il cantante Lazza che, alla fine, ha voluto ringraziarlo: “La musica è una cosa bellissima perché raduna tutta questa gente a prendere l’acqua, a venire a cantare con noi. Ma soprattutto ha unito me a una persona così bella e un’artista così forte come Geolier che è il mio preferito”.

“Sei mio fratello” – ha risposto Geolier, in perfetto stile napoletano, abbracciandolo per poi ringraziare un’ultima volta Roma ed uscire di scena, sistemando la sua maglia azzurra sulla spalla.