“Sei andata via urlando il mio nome”: l’amica della 16enne morta folgorata in vasca

Si è spenta a soli 16 anni Mariantonietta Cutillo, la ragazza di Montefalcione (Avellino) morta folgorata nella vasca da bagno mentre parlava al cellulare con una sua amica. E’ stata proprio la coetanea a diffondere sui social uno struggente messaggio d’addio.

Mariantonietta Cutillo morta folgorata in vasca: il dolore dell’amica

“Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata” – ha scritto l’amica della ragazza deceduta in un video postato su Tik Tok. Stando a quanto ricostruito, infatti, fatale per la 16enne sarebbe stata la caduta del cellulare in acqua che era collegato alla corrente tramite il caricabatterie.

La violenta scossa generata non avrebbe lasciato scampo a Mariantonietta che in quel momento era sola in casa: nonostante l’arrivo tempestivo dei genitori, allertati dall’amica stessa, e del 118 non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.

“Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai. L’ultima chiamata, l’ultima risata insieme, l’ultima scemenza insieme. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome, ho i tuoi occhioni verdi davanti, ho la tua risata in mente” – scrive ancora la ragazza che con lei condivideva tutto, anche il banco di scuola.

Quel banco che ora appare vuoto, riempito soltanto da un mazzo di fiori bianchi. Dai canali social dell’istituto Manlio Rossi-Doria si legge: “Devastato dall’improvvisa e prematura scomprsa di Mariantonietta, l’IPSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino si associa al dolore della famiglia Cutillo. A te, dolce angelo, va il nostro pensiero e il nostro affetto, un bene tanto naturale da provare per una ragazza seri, solare e benvoluta da tutti, come te”.

“Era una ragazza solare , studiosa e ricca di umanità. La sua ambizione era quella di diventare una brava cuoca e scherzava sull’aspirazione di diventare una chef stellata. In questo momento di indicibile dolore e di totale sconforto, ci stringiamo alla famiglia” – sono le parole di Assunta Mollo, professoressa di matematica, rilasciate a Il Corriere del Mezzogiorno.