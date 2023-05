Tragedia in Campania, cade il cellulare in vasca mentre fa il bagno: muore a 16 anni

Tragedia a Montefalcione, in provincia di Avellino, dove una ragazza di 16 anni è morta folgorata nella vasca da bagno: il cellulare le sarebbe scivolato di mano finendo in acqua. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Avellino, tragedia a Montefalcione: ragazza morta folgorata in vasca con il cellulare

L’incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri. Stando a quanto si apprende la giovane era sola in casa e stava facendo il bagno tenendo il cellulare in carica e parlando, allo stesso tempo, con un’amica telefonicamente. Fatale una distrazione: il cellulare sarebbe finito in acqua scatenando una violenta scossa.

A lanciare l’allarme sarebbe stata l’amica stessa, avendo avvertito le urla e non riuscendo più a mettersi in contatto con la 16enne. Nonostante il rientro tempestivo dei genitori e dei sanitari del 118 per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino ed è in attesa di autopsia. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità cittadina dove la vittima e i suoi familiari erano molto conosciuti. Il padre, in particolare, gestiva un’attività commerciale in zona.

Un tragico incidente, una morte inaccettabile quanto prematura proprio come quella della giovane Rita, la 25enne dei Quartieri Spagnoli, deceduta dopo aver perso il controllo del suo scooter nella mattinata di domenica, mentre rientrava a casa dal lavoro, dopo aver finito il suo turno in un bar di Chiaia. L’impatto si sarebbe rivelato fatale per la ragazza, complice probabilmente anche la stanchezza.