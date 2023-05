VIDEO/ Il Capodanno azzurro, Napoli campione d’Italia: festa, fuochi e lacrime di gioia

A Napoli è esplosa la festa: dopo il gol di Osimhen e il pareggio con l’Udinese, gli azzurri hanno finalmente coronato il sogno scudetto dei partenopei. Fuochi d’artificio, boati e lacrime di gioia stanno inondando le strade della città che ad oggi, finalmente, può urlarlo al mondo intero: è campione d’Italia!

Napoli in festa: gli azzurri hanno vinto lo scudetto

Un traguardo, atteso da oltre 30 anni, che ora finalmente è realtà. Gli azzurri hanno regalato una stagione straordinaria ai tifosi partenopei fino a raggiungere la vetta del successo in quest’ultima partita, quella disputata alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Al gol di Osimhen la città è esplosa in un boato di festa, divenuto ancor più forte al fischio di fine partita, quello che per gli azzurri ha decretato la vittoria del campionato. Tra fuochi d’artificio, fumogeni, bandiere sventolate e tanta emozione, i partenopei hanno dato inizio a quella grande festa che attendevano da giorni.

Delirio allo stadio Diego Armando Maradona, dove i tifosi si sono riuniti per seguire il match decisivo attraverso i maxischermi installati per l’occasione. Tanti quelli che si sono radunati all’esterno per celebrare la vittoria così come quelli che si sono riversati per le strade del centro e delle periferie per gioire della realizzazione di quel sogno.

“Il sogno ora è realtà: Napoli torna campione” – è il post della SSC Napoli, diffuso subito dopo il termine della partita. Decisivo il tiro di Osimhen che ha pareggiato ad inizio ripresa il gol di Lovric arrivato al 13′ del primo tempo, mandando in paradiso il Napoli dopo ben 33 anni. Si aggiunge così il terzo scudetto alla storia della squadra che è tornata a riscrivere la storia non solo del calcio partenopeo ma anche dell’intera città. Non possiamo dire altro che grazie alla squadra che ha mostrato la sua superiorità in campo, raggiungendo il trionfo con largo anticipo.