Giuseppe Cruciani torna a parlare di Napoli e lo fa ancora una volta in termini negativi, cavalcando il periodo di gloria che sta vivendo la città, subito dopo il trionfo scudetto degli azzurri.

Giuseppe Cruciani contro Napoli: “Scudetto? Ma quale vittoria del popolo”

Un traguardo tanto atteso e che pone la squadra partenopea sul gradino più alto del podio del campionato ma che, ancora una volta, viene sporcato, per gettare ombra sulla gioia e la reputazione dell’intera città. Al coro dello SputtaNapoli si unisce la voce del giornalista e conduttore radiofonico Cruciani che da anni esprime concetti opportuni e inoffensivi, mascherati di satira, a discapito dei napoletani.

“La loro retorica è insopportabile. Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del Sud che è come una rivincita con il Nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo. Ha vinto la società non il popolo” – ha detto nel corso del programma Diritto e Rovescio su Rete 4.

Stando alle sue parole, dunque, quel popolo che attende da oltre 30 anni un traguardo calcistico sognato e sperato da tempo non avrebbe motivo di festeggiare. Eppure, in qualsiasi altra città il trionfo della propria squadra del cuore rappresenta da sempre un motivo di festa e di gioia.

I napoletani non avrebbero diritto di festeggiare nemmeno adesso per una vittoria che pone sì la squadra, ma anche la città in vetta ad una delle più prestigiose classifiche. Ma per le strade partenopee, con disappunto di qualcuno come lui, il grido di gioia si è levato già da diverse settimane e non si limita al solo ambito calcistico.

Lo scudetto è il completamento di una rivincita generale della città, quasi sempre denigrata e soffocata da ricorrenti stereotipi ma da sempre colma di meraviglie ed eccellenze che ora, finalmente, sembrano essere sotto gli occhi di tutti.