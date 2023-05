I Coldplay in festa per il Napoli: “Non vediamo l’ora di suonare a casa dei campioni”

A poche ore dalla vittoria dello scudetto, i Coldplay hanno omaggiato Napoli e il popolo partenopeo, celebrando il trionfo azzurro attraverso un post diffuso sui social.

Scudetto, anche i Coldplay celebrano il Napoli

“Bellissime scene al nostro locale italiano. Il 21 e 22 giugno ci divertiremo. Congratulazioni al Napoli, non vediamo l’ora di venire a suonare a casa dei campioni” – hanno scritto su Twitter postando la foto del ristorante partenopeo Da Maria, che si trova nel cuore di Notting Hill.

Il gruppo di fama mondiale ha omaggiato così i napoletani, in vista dell’imminente concerto che avrà luogo proprio all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. I biglietti per assistere allo spettacolo hanno raggiunto il sold out in poche ore, nonostante la seconda data aggiunta.

L’evento, in programma per il 21 e 22 giugno, è stato accolto con entusiasmo dai cittadini e non solo: sono tante le persone che giungeranno a Napoli da altre città d’Italia ma anche dall’estero. L’unica altra tappa italiana della famosa band è quella di Milano.

Del resto è stato proprio Chris Martin, star del gruppo, a manifestare la volontà di esibirsi nella città partenopea. “E’ importante anche il fatto che Napoli è stata scelta specificamente dalla band, in particolare da Chris Martin. Questo ci fa ben sperare che, essendo loro una delle band più iconiche del mondo, possano essere ambasciatori presso i loro colleghi, spingendoli a venire qui” – ha dichiarato Giuseppe Gomez Paloma, Promoter Fast Forward.

Come lui, anche Bono Vox degli U2 ha scelto come unica tappa italiana quella di Napoli: si esibirà con Stories of Surrender al Teatro San Carlo il prossimo 13 maggio 2023. La città partenopea continua, così, ad affermarsi tra i palcoscenici dei più grandi eventi internazionali, accogliendo artisti di successo e moltiplicando ancor di più i flussi turistici.